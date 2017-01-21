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Esenyurt'ta polise saldırı

Polise ateş açan saldırgan silahını ve el bombasını bırakıp kaçtı.

21.01.2017 - 10:20
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Esenyurt'ta polise saldırı

Esenyurt'ta polise saldırı

Esenyurt’ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlusu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi.

ÇANTASINI SİLAHINI BIRAKTI, KAÇTI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinde silah, el bombası ve çantasını bırakarak kaçtı.

Polis aracının camlarının açılan ateş sonucu parçalandığı görüldü.

Polis saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

Polis helikopteri de zanlının yakalanması için yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi. Esenyurt çevresinde polisin operasyonu sürüyor.

Esenyurt'ta polise saldırı

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