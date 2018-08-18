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Esenyurt'ta 'silahlı vale' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta, bir alışveriş merkezinin önüne koydukları kulübelerde izinsiz olarak valelik yaptığı belirlenen 4 kişiden 2'si gözaltına alınırken, 2'sine de para cezası verildi.

DHA | 18.08.2018 - 10:57..
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Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranlara gelen araç sürücülerinden, yetkileri olmadığı halde kendilerini vale olarak tanıtarak para istediği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Esenyurt'ta 'silahlı vale' operasyonu

4 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda sürücülerden 20-25 lira aldığı belirtilen 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin çeşitli suçlardan arandığı belirlenirken bir kişinin üzerindense ruhsatsız 2 tabanca çıktı.

Esenyurt'ta 'silahlı vale' operasyonu

Çevredekiler, kendilerini vale olarak tanıtan kişilerin restoranlar önüne her 5 metrede bir vale yazılı duba koyduklarını ve kendilerinden ücret talep ettiklerini iddia etti. Dubalar ve kulübeler Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişiye ise zabıta para cezası kesti.

Esenyurt'ta 'silahlı vale' operasyonu

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