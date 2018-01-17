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Esenyurt'taki soba patlamasında 6 Suriyeli yaralandı

Esenyurt'ta bir evde meydana gelen patlamada Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

AA | 17.01.2018 - 01:18..
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairede patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 6 kişi yaralandı.

Esenyurt'taki soba patlamasında 6 Suriyeli yaralandı

YARALILARIN ÇOĞU ÇOCUK

Patlama sonucu, aynı aileden Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Bu arada patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamanın babanın sobayı tutuşturduğu sırada meydana geldiği öne sürüldü. 
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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