Esenyurt'taki soba patlamasında 6 Suriyeli yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairede patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 6 kişi yaralandı.
YARALILARIN ÇOĞU ÇOCUK
Patlama sonucu, aynı aileden Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Patlamanın babanın sobayı tutuşturduğu sırada meydana geldiği öne sürüldü.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.