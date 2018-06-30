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Esenyurt’taki Suriyeli esnafa Türkçe tabela uyarısı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Suriyelilere ait iş yerlerindeki standartlara uymayan, Arapça ve gelişigüzel hazırlanmış tabelalar, zabıta ekipleri tarafından söküldü.

DHA | 30.06.2018 - 08:58..
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Suriye’de iç savaşın başlamasıyla çok sayıda Suriyeli Türkiye’ye gelmiş ve bu insanların bir kısmı, çeşitli yerlerde iş yerleri kurmuştu. Bu çerçevede Suriyelilerin yoğun yaşadığı Esenyurt’ta da birçok noktada ağırlığı lokanta ve gıda ticareti üzerine birçok firma açıldı.

Yapılan incelemeler sonucu iş yerlerinin büyük bir kısmının tabelalarının Arapça olduğu görüldü.

Esenyurt’taki Suriyeli esnafa Türkçe tabela uyarısı

ŞİKAYETLER BELEDİYEYİ HAREKETE GEÇİRDİ

Gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğu, vatandaşların da yazılanları anlamamaları yönünde şikayetlerin de artmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi harekete geçti.

İşletmelere yapılan duyuruyla tabelaların yüzde 75’inin Türkçe olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Suriyeli firmalar kısa bir süre içerisinde tabelalarını talimata uygun olarak değiştirdi.

Esenyurt’taki Suriyeli esnafa Türkçe tabela uyarısı

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, verilen süreye rağmen değişimi yapmayan esnafa müdahale ederek tabelalarını kaldırdı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Suriyeli sığınmacıların en yoğun yaşadığı ilçenin Esenyurt olduğunu belirterek, bu insanların içerisinde yerleşik düzene geçen, dükkan açanlar olduğunu hatırlattı.

Türkiye’de yaşayan herkes gibi Suriyelilerin de kanunlara uymak zorunda olduğunu ifade eden Başkan Alatepe, özellikle hijyen konusunda yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda faaliyet gösterenlerin mühürlendiğini ve eksikliklerini giderenlerin faaliyetlerine yeniden başladığını belirtti.

Esenyurt’taki Suriyeli esnafa Türkçe tabela uyarısı

"İNSANLAR NE SATILDIĞINI ANLAMAKTA ZORLANIYORDU"

Bir diğer önemli konunun da Arapça yazılı tabelalar olduğunu ifade eden Alatepe, şunları söyledi:

“İnsanlar burada ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Biz de tabelalar için yüzde 70 Türkçe yüzde 30 Arapça kelime uygulaması getirecektik. Bu arada hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak yüzde 75 Türkçe oranında düzenlememizi yaptık. Hijyen ve tabela uyumu konusundaki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Suriyelilerden de olumlu tepkiler aldık. Özellikle hijyen denetimlerimizle bizim de adımızı temize çıkardınız diyorlar. Suriyelilerin yaptıkları yemekte kullandıkları baharatlardan oluşan kokuyu önlemek için de filtre takma zorunluluğu getirdik.”

Zabıta ekiplerinin çalışmalarını gören vatandaşlar da hijyen denetimleri ve tabela uygulamalarından memnuniyetlerini dile getirdiler. Esenyurt’ta zabıta ekiplerinin hijyen ve tabela denetimlerine artırarak devam edeceği öğrenildi.

Esenyurt’taki Suriyeli esnafa Türkçe tabela uyarısı



Esenyurt’taki Suriyeli esnafa Türkçe tabela uyarısı

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