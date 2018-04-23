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Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

Güney Afrika'dan Hırvatistan'a gelen leylek, 14 bin kilometrelik yolu 16 yıldır kanadı kırık olan eşi için uçuyor.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 12:15..
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Hırvatistan'da kanadı kırılan bir leylek, 16 yıldır o şekilde yaşamını sürdürüyor. Uçamıyor, ancak eşi senede bir kez ziyaretine geliyor.

Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

16 YILDIR EŞİNİ ZİYARET EDİYOR

Güney Afrika'dan Hırvatistan'a kadar gelen ve 14 bin kilometrelik yolu sadece eşi için kateden leylek sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. 16 yıldır eşini görmeye gelen leyleğin aşkı görenleri hayrete düşürüyor.

Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek İZLE

Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

KIRIK KANATLI LEYLEĞE BAKIYOR

Kırık kanatlı dişi leyleğin yardımına ise Stephan Vokiç koştu. Evinin yakınında yaralanan kuşa 16 yıldır o bakıyor ve itinayla besliyor.

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