Hırvatistan'da kanadı kırılan bir leylek, 16 yıldır o şekilde yaşamını sürdürüyor. Uçamıyor, ancak eşi senede bir kez ziyaretine geliyor.

16 YILDIR EŞİNİ ZİYARET EDİYOR

Güney Afrika'dan Hırvatistan'a kadar gelen ve 14 bin kilometrelik yolu sadece eşi için kateden leylek sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. 16 yıldır eşini görmeye gelen leyleğin aşkı görenleri hayrete düşürüyor.

Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek İZLE



KIRIK KANATLI LEYLEĞE BAKIYOR

Kırık kanatlı dişi leyleğin yardımına ise Stephan Vokiç koştu. Evinin yakınında yaralanan kuşa 16 yıldır o bakıyor ve itinayla besliyor.