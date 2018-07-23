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Eşi nikahtan 28 gün sonra eşyaları alıp kaçtı

Antalya'nın Manavgat'ta Ramazan Karadeniz'in mayıs ayında evlendiği aynı yaştaki F.C. Karadeniz, nikahtan 28 gün sonra 13- 14 bin liralık altın ve evdeki tüm eşyalarla ortadan kayboldu.

DHA | 23.07.2018 - 10:53..
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Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bir otel mutfağında çalışan Ramazan Karadeniz, geçen yıl arkadaşları aracılığıyla F.C. ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikili mayıs ayında Manavgat'ta evlendi.

KOMŞULARA TAŞINIYORUM DEDİ

F.C. Karadeniz, 19 Haziran akşamı eşi iş yerindeyken iddiaya göre evde bulunan tüm eşyaları bir kamyonete yükledi. Komşularına evden taşındıklarını söyleyen F.C. Karadeniz, eşinin haberi olduğunu da belirtti.

Eşi nikahtan 28 gün sonra eşyaları alıp kaçtı

"SU İÇMEK İÇİN BİR BARDAK BİLE BIRAKMAMIŞ"

Aynı gece saat 01.00 sıralarında işten geldiğinde büyük şok yaşadığını söyleyen Ramazan Karadeniz, "Eşimle aramda herhangi bir sorun yoktu. Nişan yaptık, ailesinden istedim ve 22 Mayıs'ta nikah kıydıktan 28 gün sonra evi terk etti. Bütün eşyalarla birlikte 13- 14 bin liralık altını da almış gitmiş. Eşyaları yüklerken komşulara da 'Taşınacağız, eşimin de haberi var' demiş. Evde hiçbir şey bırakmamış. Su içmek için bir bardak bile bırakmamış, hepsini götürmüş" dedi.

Eşi nikahtan 28 gün sonra eşyaları alıp kaçtı

"BENİ TEHDİT EDİYOR"

Bu olayın ardından eşinin ailesini arayarak durumu anlattığını kaydeden Ramazan Karadeniz, "Ailesi 'Bizim böyle bir evladımız yok' diyor. Şimdi M. diye birisi aracılığıyla beni tehdit ediyor. M. adlı kişi bana tehdit mesajları gönderiyor. 'Ben 22 yıl cezaevinde yattım, seni vurup yine yatarım' diye mesaj gönderiyor" diye konuştu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Boşanma davası açtığını aktaran Ramazan Karadeniz, adli tatil nedeniyle davanın eylül ayında görülmeye başlayacağını kaydederek, "Ayrıca M. denilen şahısla beni tehdit ettikleri için savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.
Ramazan Karadeniz, boşanma davası açtığı eşinin, avukatına, "Boşanmayacağım, onu süründüreceğim" dediğini de söyledi.

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