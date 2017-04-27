Eşi öldükten 40 gün sonra intihar etti

Son günlerde fiyatı düşen altın 114,5 lirayla son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Gram altın bir ayın en düşük seviyesinde

Yedigöller'de iki mevsim bir arada yaşanıyor

Şanlıurfa'da, park halindeki dört araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

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PKK'ya bahar operasyonu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kışın PKK ile mücadele eden güvenlik güçleri, baharda da yurt içi ve yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor.