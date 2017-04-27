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Eşi öldükten 40 gün sonra intihar etti

Kastamonu'da 40 gün önce çoklu organ yetmezliği nedeniyle eşini kaybeden Recep Civek, bunalıma girerek yaşamına son verdi.

27.04.2017 - 11:46
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Kastamonu'nun Subaşı Köyü'nde yaşayan Recep Civek, dün akşam köyde bir yakınının evinde av tüfeğini göğsüne dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Recep Civek'in öldüğü belirlendi. Recep Civek'in cesedi, evde yapılan incelemeden sonra Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Recep Civek'in, 40 gün önce eşi Refika Civek'in çoklu organ yetmezliği sonucu ölmesi ardından bunalıma girdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşi öldükten 40 gün sonra intihar etti

 

 

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