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Eşi terk etti diye kendini bıçakladı

Kütahya'da eşinin evi terk etmesine sinirlenen kişi, önce kendi kendini bacağından bıçakla yaraladı, daha sonra eşinin dedesine ait apartman dairesini yaktı.

DHA | 19.06.2018 - 14:45..
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Osmangazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda işsiz olduğu belirtilen Fatih U., 2 çocuğunu alarak kendisini terk eden eşinin kaldığı dedesi Ahmet G.'ye ait eve gitti. Burada çocuklarını göremeyen Fatih U., kendisini bacağından bıçakla yaraladı.

TEDAVİDEN DÖNDÜ EV YAKMAYA GİTTİ

Hastaneye götürülen Fatih U., tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrıldı. Tekrar eşinin yaşadığı dedesinin evine giden Fatih U., içeride kimsenin bulunmadığı sırada eşyaları ateşe verip, dışarı çıktı.

Eşi terk etti diye kendini bıçakladı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın haberini alıp olay yerine gelen Fatih U.'nun eşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Fatih U.  kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanak gözaltına alındı, olayla iligili soruşturma sürüyor.

Eşi terk etti diye kendini bıçakladı

Eşi terk etti diye kendini bıçakladı

Eşi terk etti diye kendini bıçakladı

Eşi terk etti diye kendini bıçakladı

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