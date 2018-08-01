Eşi ve bebeği şehit olan Serkan Karakaya konuştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eşi ve bebeği PKK'nın kalleş saldırıda şehit olan Astsubay Serkan Karakaya ilk açıklamasını yaptı.

PATLAMA SESİNİ DUYUNCA...

"Vatan sağolsun" diyerek sözlerine başlayan Karakaya, patlamayı görünce silahını alarak olay yerine gittiğini söyledi.,

KANLARI YERDE KALMAYACAK

Teröristlerin kendisiyle hesaplaşmak yerine eşi ve bebeğine saldırdıklarını ifade eden acılı baba, "Vatan yoluna iki canımız feda olsun, kanları yerde kalmayacak" dedi.

"SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN YANIMA GELMİŞTİ..."

Astsubay Serkan Karakaya, "Vatan sağolsun. Vatan için iki canımız varmış, ikisini de verdik. Kanını yerde bırakmayacağız. Sürpriz yapmak için yanıma çıktı, 2 saat oturduk. 2 saat sonra indi, 15 dakika sonra da patlama oldu zaten. Üs bölgesinden takip ediyordum eşimi, aracı geçti kaybolduğu noktada patlattılar. Ben de silahımı inip indim zaten. Allah onları kahreylesin, kanını yerde bırakmayacağız. Gelip benden sorsalardı, çocuğum ve eşimden sordular. Vatan yoluna iki canımız feda olsun. Kanları yerde kalmayacak." diye konuştu.

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