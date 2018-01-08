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Eşinden Cenk Tosun'a duygusal mesaj

Beşiktaş'tan Everton takımına transfer olan Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun eşini sosyal medya hesabından paylaştığı notla tebrik etti

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 10:29..
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Ece Tosun, Everton takımına transfer olan eşi Cenk Tosun'u sosyal medya hesabından da kutladı.

İşte Ece Tosun'un Beşiktaş'tan Everton takımına transfer olan eşi için paylaştığı duygusal mesaj:

Eşinden Cenk Tosun'a duygusal mesaj

"SENİNLE HEP GURUR DUYACAĞIM"

"Sen inandın, sabrettin, çabaladın, pes etmedin, çalıştın, yeri geldi daha fazlasını hak ettiğini düşünüp üzüldün ama çalışmayı bırakmadın ve şu an hayallerinden birini gerçekleştiriyorsun. İstedikten sonra başaramayacağın hiçbir şey yok bu hayatta! Bir gün her şey bittiğinde ya da olur ya kötü gittiğinde bile ben sana inanıyor ve ömrüm boyunca seninle gurur duyuyor olacağım. O zaman hayatımızın yeni sayfasını açmış bulunuyoruz? Nice başarılara aşk"

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