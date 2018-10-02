Eşine böbreğini verdi

Antalya’da 16 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Metin Polat’a, eşi Mukadder Polat evlilik yıl dönümlerinde böbreğini verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Metin Polat’a (50), 16 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

DİYALİZ TEDAVİSİNE KARAR VERDİLER

Rahatsızlığı her geçen gün ilerleyen Polat, tedavisi için Antalya’ya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi doktorları böbrek nakli yapılmaması durumunda diyaliz tedavisi uygulanması gerektiğine karar verdi.

4 ÇOCUKLAR VAR

Bunun üzerine Polat’ın 4 çocuğunun annesi Mukadder Polat (43), eşine böbreklerinden birini verme kararı aldı. Çiftin evlilik yıl dönümü olan 20 Eylül’de yapılan nakille Mukadder Polat’ın böbreği eşine başarıyla nakledildi.

"BANA EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ"

Yıllardır süren tedavisinde başarı elde edilemediğini belirten Metin Polat, “Eşim nakil tarihinin evlilik yıl dönümümüzle aynı güne rastladığını, bana evlilik yıl dönümü hediyesi yaptığını söyledi. Tabii ki benim için de çok anlamlı bir hediye oldu. Sağlığım yerinde. Eşim çocuklarımın anası, gönlümün sultanıdır” dedi.

Mukader Polat ise, “Çektiği sıkıntıları görüyordum. Onun hayata bağlanmasını sağladım. Bir başkasının verici olmasına izin veremezdim. İkimiz de sağlıklıyız” diye konuştu.