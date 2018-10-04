Sarıyer'de boşanma aşamasında olduğu eşinin yüzüne hidroklorik asit (tuz ruhu) döktüğü ve silah kabzasıyla başına vurduğu iddia edilen Memiş Üren’in yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya şikayetçi Çiler Üren katılmazken tutuksuz sanık Memiş Üren hazır bulundu. Duruşmada Çiller Üren’in avukatı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı avukatı yer aldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, her ne kadar iddianamede kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldıysa da olayın oluş şekli ve tanık ifadeleri dikkate alındığında sanık Memiş Üren’in kasten yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Savcı mütalaasında, sanığın tehdit içerikli sözler söylediğine ilişkin müştekinin beyanları dışında delil olmadığından ‘tehdit’ suçundan sanık Memiş Üren’in beraatine karar verilmesini istedi.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN"

Mütalaanın ardından söz alan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı ile müşteki Çiller Üren’in avukatları, kasten öldürmeye teşebbüs suçunun unsurlarının oluştuğunu ve bu nedenle sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Eşine tuz ruhu döken kocaya 1,5 yıl hapis cezası





"TUZ RUHU ATTIM ÖLDÜRMEYE NİYETİM YOKTU"

Mütalaaya karşın savunmasını yapan sanık Memiş Üren ise “Keşke bu olay yaşanmasaydı. Öldürmeye teşebbüs gibi bir niyetim yoktu. O anki öfkemle tuz ruhu atmıştım. Bende bulunan silah kurusıkı tabancaydı. Öldürme niyetim olsa bıçakla da gidebilirdim. Asla öyle bir niyetim yoktu. Boşanma davasını da kendim açmıştım. İki medeni insan gibi konuşmak istemiştim. Pişmanım” dedi.

BASİT YARALAMA SUÇUNDAN 1,5 YIL HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, dava dosyası bütün olarak ele alındığında sanık Memiş Üren’in eyleminin eşe karşın kasten basit yaralama suçunu oluşturduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık Memiş Üren’i kasten basit yaralama suçundan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık hakkında iyi hal indirimi yapılmasına yer olmadığına hükmederek verilen cezada iyi hal indirimi uygulamadı.