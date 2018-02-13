Eşini 5 yerinden bıçaklayan koca: Seviyorum, pişmanım

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde geçen ekim ayında boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi Emine Yıldırım’ı 5 yerinden bıçaklayan Ümit Yıldırım’ın yargılanmasına başlandı.

Hakkında ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Yıldırım hakim karşısına çıktı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Emine Yıldırım’ın katılmadığı duruşmada Ümit Yıldırım ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Olay günü yaşananları anlatan Yıldırım, savunmasında eşini çok sevdiğini, yaşananlardan ötürü büyük pişmanlık duyduğunu belirtti. Yıldırım, “Üzgünüm ve çok pişmanım aramızda geçimsizlik vardı. Eşim ve çocuklarımı çok seviyorum. Olay günü otobüs durağında bekledim, eşimin geldiğini görünce yanına gidip konuşmak istedim. Bana benimle konuşmak istemediğini söyledi.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

17 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz olmasına rağmen bana karşı tavrını anlayamadım. Kocası, çocuklarının babası değilmişim gibi davrandı. Ben o anda kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum.” sözleri ile kendini savundu.

"BIÇAĞI KENDİMİ KORUMAK İÇİN TAŞIYORDUM"

Yıldırım, mahkeme başkanının eşini yaralamada kullandığı bıçağı neden taşıdığını sorması üzerine, sokaklarda yaşadığını ve o bıçağı da kendini karşı korumak için taşıdığını, eşini bıçaklamayı planlamadığını iddia etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve belgelerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ümit Yıldırım, 17 Ekim’de boşanmak üzere olduğu eşi Emine Yıldırım’ı işe giderken kullandığı yol üzerinde beklemiş, eşinin geldiğini görünce yanına gidip konuşmak istemişti. Kendisiyle konuşmayı reddeden eşini 5 yerinden bıçaklayarak kaçan Yıldırım, olaydan sonra yakalanarak tutuklanmıştı.