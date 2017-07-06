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Eşini, boğazını keserek öldüren koca tutuklandı

Minisa'nın Kula ilçesinde, 36 yaşındaki Murat Özkara tartıştığı eşi 33 yaşındaki Hatice Özkara'yı boğazını bıçakla keserek öldürdü.

06.07.2017 - 20:54
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Kablo hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Murat Özkara ile eşi Hatice Özkara arasında evde,  belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Özkara, mutfaktan kaptığı bıçakla eşi Hatice'yi boğazını bıçakla keserek yaraladı.

ANNE KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan 3 çocuk annesi Özkara, can havliyle dışarı kaçıp, sokak ortasında yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hatice Özkara'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Murat Özkara, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda, saklandığı kırsal Narıncapıtrak Mahallesi'ndeki bir evde yakalanıp, gözaltına alındı. Murat Özkara, götürüldüğü Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eşini, boğazını keserek öldüren koca tutuklandı

Eşini, boğazını keserek öldüren koca tutuklandı

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