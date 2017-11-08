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Eşini döven adam barışmak için intihara kalkıştı

Şiddet uyguladığı için eşiyle barışmak istediğini belirten Seyit P., inşaatın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

08.11.2017 - 04:49
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Merkez Karatay İlçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki 7 katlı bir inşaatın 5'inci katında meydana gelen olayda, kaynak ustası Seyit P., iddiaya göre 4 çocuğunun annesi eşi Raziye P.'ye şiddet uyguladı. Evi terk eden Raziye P.'nin şikayeti üzerine Seyit P.'ye uzaklaştırma cezası verildi.

EŞİ BARIŞMAYI REDDEDİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Yakınların aracılığı ile eşine haber gönderdip pişman olduğunu ve barışmak istediğini ileten Seyip P., olumsuz yanıt alınca bugün bir inşaatın 5'inci katındaki pencereye çıkarak intihara kalkıştı.

Eşini döven adam barışmak için intihara kalkıştı

"EŞİM VE ÇOCUKLARIM GELSİN" DEDİ

Durumu fark eden çevredekiler polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Seyit P., kendisini ikna etmek isteyen polislere, eşinin evi terk ettiğini ve kendisinin de uzaklaştırma cezası aldığını, çok sevdiğini ve barışmak istediğini söyledi. Eşi ve çocukları gelmeden de vazgeçmeyeceğini söyledi.

Eşini döven adam barışmak için intihara kalkıştı

Polisin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabasına rağmen, Seyit P.  kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine polis telefonla ulaştığı eşi Raziye P.'yi olay yerine çağırdı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazılarının olay anını cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği görüldü. Olay yerine gelen Raziye P., inşaatın 5'inci katına çıkıp eşinin ikna etti. İnşaattan indirilen Seyit P., burada bekleyen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşini döven adam barışmak için intihara kalkıştı

Eşini döven adam barışmak için intihara kalkıştı

Eşini döven adam barışmak için intihara kalkıştı

Eşini döven adam barışmak için intihara kalkıştı

Eşini döven adam barışmak için intihara kalkıştı

Eşini döven adam barışmak için intihara kalkıştı

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