taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8112
EURO
4,6915
ALTIN
162,18
PETR
65,6100

Eşini görüntülü aradıktan sonra intihar etti

Aydın'da maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Muhammet Uçar, eşini cep telefonuyla görüntülü aradıktan sonra iddiaya göre kendini astı.

DHA | 11.03.2018 - 05:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'ndeki futbol sahasının yanında bulunan zeytinlik alanda, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir ay önce ilk evliliğini yapan kahvehane işletmecisi Muhammet Uçar(45), iddiaya göre düğün yapmak için aldığı borçları ödeyemeyerek bunalıma girdi.

"BİRAZDAN KENDİMİ BU İPLE ASACAĞIM"

Eşiyle bu yüzden tartıştığı iddia edilen talihsiz adam daha sonra 'İşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde ip ile zeytinlik bir alanda bulunan bir ağacın yanında eşini görüntülü olarak arayan Uçar, iddiaya göre eşine "Bu beni bu halde son görüşün, birazdan bu elimdeki iple kendimi asacağım" dedi.

Telefonu kapatan Muhammet Uçar daha sonra yanında getirdiği iple kendini ağaca astı. Ağabeyi eşini aradığı sırada yengesinin yanında olan Cumhur Uçar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarma intiharla ilgili soruşturma başlattı.

Eşini görüntülü aradıktan sonra intihar etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kayıp adamın cesedi, yaptığı görüntülü görüşmeyle bulundu
Antalya'da evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 14 çocuk babası adam, akşam saatlerinde ormanlık alanda ölü bulundu.
Su doldurmaya gittiği çeşmede cesedi bulundu
Balıkesir'de su doldurmak için çeşmeye giden iki çocuk babası Bahri Işık, çeşmenin yalağında ölü bulundu.
Hakkari'de 23 kilo eroin ele geçirildi
Yüksekova ilçesinde jandarmanın 5 kişinin evinde yaptığı aramalarda 23 kilo 600 gram eroin ile eroin yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti
Sinop'ta kendini asan ve babası tarafından son anda ipten alınan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti

Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti

45
Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

18
Afrin’deki komutandan mesaj: Vurup geçiyoruz

Afrin’deki komutandan mesaj: Vurup geçiyoruz

44
Nur Subaşı hayatını kaybetti

Nur Subaşı hayatını kaybetti

26
Hatay'da askeri araç devrildi: 1 şehit 2 yaralı

Hatay'da askeri araç devrildi: 1 şehit 2 yaralı

13
Lille-Montpellier maçında taraftarlar sahaya daldı

Lille-Montpellier maçında taraftarlar sahaya daldı

14
Trump, Gaziler Günü’nde ’askeri gövde gösterisi’ yapacak

Trump, Gaziler Günü’nde ’askeri gövde gösterisi’ yapacak

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM