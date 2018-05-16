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Eşini keserle öldüren 81 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Edirne'de tartıştığı eşi Kıymet Özkan'ı keserle başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İsmail Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 16.05.2018 - 13:49..
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Edirne'de yaşanan olayda, 3 çocuk ve 8 torun sahibi 81 yaşındaki İsmail Özkan, çıkan tartışmada 81 yaşındaki eşi Kıymet Özkan'ı keserle başına vurarak öldürdü.

İsmail Özkan gözaltına alınırken, Kıymet Özkan'ın cesedi ise otopsi için Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BİR ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM"

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan İsmail Özkan, eşi kız kardeşinin yanına gitmek isteyince tartışmanın çıktığını belirterek şöyle konuştu:
"Kıymet benim ikinci eşimdir, kendisi ile 12 yıldır resmi nikahlı olarak evliyim. Ara sıra aramızda münakaşa yapardık. Eşim sabah saatlerinde eşyalarını toplayıp kız kardeşinin yanına gitmek istediğini söyledi. Ben de kendisine 'Olur mu öyle şey? Burası senin evin, bir yere gidemezsin. Kız kardeşin ile aramız yok, görüşmeni istemiyorum' dedim. Ancak eşim bana 'Deli misin sen?' diyerek odada bulunan sehpanın bacağını attı. Benim moralim bozuldu ve tartışmaya devam ettik. Bu esnada salonda kapının yanında işlerim için kullandığım keseri gördüm. Bir anlık sinirle eşime saldırdım, suratına vurdum. Ancak kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Eşim bu sırada yere düştü ve 'İmdat' diye bağırdı."

Eşini keserle öldüren 81 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Herhangi bir psikolojik tedavi görmediğini ve bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü kaydeden Özkan, pişman olduğunu ifade etti.

YÜRÜMEKTE ZORLANDIĞI GÖRÜLDÜ

İşlemlerinin ardından İsmail Özkan, Edirne Adliyesine sevk edildi. İsmail Özkan'ın iki polis eşliğinde bastonla yürümekte zorlandığı görüldü. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Özkan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eşini keserle öldüren 81 yaşındaki şüpheli tutuklandı



Eşini keserle öldüren 81 yaşındaki şüpheli tutuklandı



Eşini keserle öldüren 81 yaşındaki şüpheli tutuklandı



Eşini keserle öldüren 81 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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