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Eşini kıskandı iki kız çocuğunu rehin aldı

Bursa'da kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışan 38 yaşındaki Hamza Ö., sinir krizi geçirerek çocuklarını rehin aldı.

İHA | 22.01.2018 - 04:58..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesi Ünal Sokak'ta yaşan 38 yaşındaki Hamza Ö., eşi Gülüşan Ö.'yü kıskandı. Yaşanan kıskançlık tartışması üzerine kontrolünü kaybeden 38 yaşındaki Hamza Ö., iki kızın pompalı tüfekle rehin aldı.

Eşini kıskandı iki kız çocuğunu rehin aldı


ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ

6 yaşındaki A.Ö ve 9 yaşındaki S.Ö isimli çocuklarını bir odaya kapatıp pompalı tüfek ile rehin aldığını kendisinin ise evden kaçarak kurtulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kızlarını rehin alan babayla görüşen polis ikna etmek için uğraşırken şahıs bir el ateş ederek çocuklarını öldüreceğini daha sonra intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine aralarında keskin nişancılarında olduğu Özel Harekat Polisi, Müzakere polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Keskin nişancılar binanın içini gören çevre binaların çatılarına çıkarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve Müzakere ekibinin yaklaşık 6 saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şahıs, İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın “Bir yıldır işsizmişsin, sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım, senin ve çocuklarının zarar görmesini istemiyoruz, önce elindeki silahı daha sonra çocuklarını teslim et” demesi üzerine şahıs teslim oldu.

Eşini kıskandı iki kız çocuğunu rehin aldı

EMNİYET ZANLIYI GÖZALTINA ALDI

Polis ekiplerini kızlarını rehin alan babayı gözaltına alarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Kızlarını 6 saat boyunca rehin tutan babanın çeşitli suçlardan dosyası olduğu ve daha öncede eşine şiddet uyguladığı öğrenildi.

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