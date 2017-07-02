taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

Eşini öldüren kadın hakkında karar verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eşiyle tartıştığı sırada meyve bıcağıyla öldüren kadın serbest bırakıldı.

02.07.2017 - 21:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sevim H, savcılıkta ifade verdi.

ADLİ KONTROLLÜ SALIVERİLDİ

Savcılıkça nöbetçi mahkemeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla  serbest bırakıldı. Sevim H'nin hastanedeki sağlık kontrolünde burun kemiğinde darp nedeniyle kırık tespit edildiği öğrenildi.

EŞİNİ BICAKLA ÖLDÜRDÜ

Sevim H, başka bir kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla tartıştığı eşi Ali H'yi (28) çıkan arbedede meyve bıçağıyla kalbinden yaralamış, karısının yardım talebi üzerine eve gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ali H. müdahaleye rağmen kurtaralamamıştı.

İlginizi Çekebilir
Seydikemer'de 300 zeytin ağacı yandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı.
Gurbetçilerin yurda gelişleri arttı
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda gelişleri yoğunlaştı.
Şırnak'ta işçilere saldıran teröristler öldürüldü
PKK'lı teröristler Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye saldırdı.
CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Adalet Yürüyüşü'nde yere düşerek yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

244
Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

191
CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

104
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

395
Memet Ali Alabora'dan adalet yürüyüşü mesajı

Memet Ali Alabora'dan adalet yürüyüşü mesajı

434
Arda Turan'a Çin'den teklif var

Arda Turan'a Çin'den teklif var

31
Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM