Eşini öldüren kadın hakkında karar verildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sevim H, savcılıkta ifade verdi.
ADLİ KONTROLLÜ SALIVERİLDİ
Savcılıkça nöbetçi mahkemeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sevim H'nin hastanedeki sağlık kontrolünde burun kemiğinde darp nedeniyle kırık tespit edildiği öğrenildi.
EŞİNİ BICAKLA ÖLDÜRDÜ
Sevim H, başka bir kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla tartıştığı eşi Ali H'yi (28) çıkan arbedede meyve bıçağıyla kalbinden yaralamış, karısının yardım talebi üzerine eve gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ali H. müdahaleye rağmen kurtaralamamıştı.