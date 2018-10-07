Eşini öldüren zanlı: Karımı çok seviyorum

Nizip ilçesinde tartıştığı karısı Özlem U.'yu tüfekle ateş ederek öldüren H.U, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 yıldır evli olduğu karısının beşik kertmesi olduğunu ve çok sevdiğini söyleyen H.U'nun, "Karımı çok seviyorum. Ama zaman zaman ailevi meselelerden tartışıyorduk. O gecede süren tartışmada bana ağır, tahrik eden laflar söyledi. Kendimi kaybettim, sinirlendim" dediği öğrenildi.

Olaydan sonra kardeşini ve jandarmayı aradığını belirten H.U.'nun olayda kullandığı tüfeği de jandarmaya teslim ettiği öğrenildi. Tutuklanan H.U, mahkemenin ardından cezaevi aracıyla Gaziantep Cezaevine sevk edildi. Adliye önünde bekleyen çok sayıda yakını H.U'ya, "Gözün arkada kalmasın. Bu kadar insan senin için burada. Hadi kurban güle güle, başın dik git" dedi.

"OLAY KADIN CİNAYETİ DEĞİL"

Katil zanlısı H.U.'nun kardeşi N.S.U., olayın yansıdığı gibi bir kadın cinayeti olmadığını savunarak, ağabeyi H.U'nun bir kuşu bile incitemeyecek yapıda bir insan olduğunu söyledi. N.S.U, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tartışmışlar, bazı aile problemleri varmış. Tahrik varmış. Birçok gelişen olaylar var, ailevi meseleler var. Bu nedenle bir şey söylemek istemiyorum. Maktul benim amcamın kızı. Allah rahmet eylesin, ona da acıyorum. İnsanlar kadın cinayeti diye düşünüyor. Kadınlarımıza, annelerimize saygımız var. Bizim için baştacıdır. Ağabeyim de bir kuşu bile incitmeyecek bir insan.

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Burada ne söylesem, kardeşi olduğum için hiçbir sözümün önemi olmayacak. Ben sadece insanların yanlış tanımasını istemiyorum. Ağabeyimin yaptığı kötü bir şey. Onun için de çok zor bir şey. Ama ağabeyimi insanların yanlış tanımasını istemem. Tabii benim söyleyeceklerime kimse inanmaz ama ağabeyimi köylüye, uzaktan, yakından arkadaşlarına, esnaflara, çalıştığı arkadaşlarına, iş yaptığı kişilere sorun" şeklinde konuştu.



"ÇOCUKLARIN OLAYDAN HABERİ YOK"

N.S.U, ortada kalan 3 yeğeninin annelerinin öldüğünden, babalarının ise cezaevine girdiğinden haberi olmadığını ifade etti. En büyük korkusunun çocukların anne ve babasını sorması olduğunu anlatan N.S.U, "En iyi şekilde yeğenlerimi büyüteceğim. Bu 3 yeğen, ağabeyimin, yengemin çocuğu olması fark etmez. Onlar artık benim de çocuklarım. Zaten çocuklardan birine ağabeyim benim adımı vermişti. Bu vakitten sonra bir olup en iyi şekilde yeğenlerimizi büyüteceğiz. O acıyı henüz duyurmadık onlara. Yarın bir gün annemiz, babamız nerede diye sorarsalar biz sadece o cevabı düşünüyoruz. Onun dışında yeğenlerimizi en güzel şekilde yetiştiririz, kimseye muhtaç etmeyiz" diye konuştu.



