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Eşini öldürüp intihara kalkıştı

Muğla'da Halis Ş., eşi Nur Ş.'yi boğarak öldürdükten sonra bileklerini falçatayla jkesti

DHA | 12.06.2018 - 02:28..
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Yatağan'da kaynak işçiliği yapan Halis Ş.(38), dün sabah iş yerine gitmeyince arkadaşları tarafından cep telefonuyla arandı. Telefonları açmayan Halis Ş.'nin evine giden arkadaşları, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BİLKEKLERİNİ KESTİ

Olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte sevk edilen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Eve giren ekipler, Halis Ş. ve Nur Ş.'yi(28) yerde hareketsiz buldu. Çiftin 9 yaşındaki kızı ise odasında ağlarken bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Nur Ş.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Yanındaki falçatayla bileklerini keserek intihara kalkıştığı öğrenilen Halis Ş. ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Halis Ş. tarafından boğularak öldürüldüğü belirlenen ev kadını Nur Ş.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Halis Ş.'nin tedavisinin ardından ifadesi alınacak. Sakinleştirilen çocuk ise çiftin yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Eşini öldürüp intihara kalkıştı

Eşini öldürüp intihara kalkıştı

Eşini öldürüp intihara kalkıştı

Eşini öldürüp intihara kalkıştı

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