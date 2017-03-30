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Eşini ve babasını vurup intihar etti

Amasya'da bir bekçi, iş çıkışı gittiği evinde önce babasını ve karısını, sonra da aynı tabancayla kendini vurup yaşamına son verdi.

30.03.2017 - 09:09
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Olay, Amasya 55 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Amasya Emniyet Müdürlüğü'nde bekçilik yapan Engin Gül, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı babası Selahattin Gül ile eşi Seval Gül'ü tabancayla vurdu.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Daha sonra tabancayı kendi başına dayayan Engin Gül, tetiği çekti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selahattin Gül ile oğlu Engin ve gelini Seval, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Engin Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Selahattin Gül ile gelinin Seval Gül'ün ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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