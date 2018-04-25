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Eşini ve sevgilisi dediği şahsı öldürdü: 'Namusum için'

Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürdükten sonra polise teslim olan şahıs, cinayete namusu bahane etti.

İHA | 25.04.2018 - 14:10..
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Dün sabah saatlerinde 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi eşi Deniz A.’yı (25) öldürdükten sonra eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Ç.’yi (32) şehir merkezindeki bir kafede 7 el ateş açarak öldüren zanlı Ramazan A. olay sonrası silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Eşini ve sevgilisi dediği şahsı öldürdü: 'Namusum için'

"NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ramazan A. Manisa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi. İki çocuk babası 28 yaşındaki Ramazan A. hastane çıkışında gazetecilerin ’Neden öldürdünüz?’ sorusuna ’Namus abi’ cevabı verdi. Ramazan A. ’Pişman mısınız?’ sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ramazan A. iki kişiyi kasten öldürmek suçundan tutuklu yargılanma talebiyle Manisa Adliyesine sevk edildi.

Eşini ve sevgilisi dediği şahsı öldürdü: 'Namusum için'

OLAY

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 24 Nisan günü 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Deniz A.’yı (25) konuşmak için kent ormanına götüren Ramazan A. (28) burada eşinin başına ve vücuduna 3 el ateş ederek öldürdü. Ramazan A. daha sonra eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocası Murat Ç. (32) ile bir kafede buluştu. Kafede eşiyle birlikte oturan Murat Ç’ye 7 el ateş eden Ramazan A. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Murat Ç. ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ramazan A. ise olayda kullandığı silahla birlikte Barbaros Polis Karakoluna giderek önce karısını ormanda öldürdüğünü ardından da aşığı olduğu öne sürülen Murat Ç.’ye ateş ettiğini itiraf etti. Ramazan A.’nın ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 25 yaşındaki Deniz A.’nın cansız bedenine ormanlık alanda ulaştı.

Eşini ve sevgilisi dediği şahsı öldürdü: 'Namusum için'



Eşini ve sevgilisi dediği şahsı öldürdü: 'Namusum için'

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