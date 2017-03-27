taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Eşiyle barışmaya gittiği evde dehşet saçtı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da Muharrem Çakan(38), evi terk eden eşi İkram Çakan'la barışmak için arkadaşıyla gittiği evde etrafa rastgele ateş etti.

27.03.2017 - 22:55
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

şanlıurfa-kavga

 

Muharrem Çakan ile bilinmeyen nedenle tartışan İkram Çakan, evi terk edip babası Halil Çakan'ın Ulubağ Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşiyle barışmak isteyen Muharrem Çakan ise, ismi henüz belirsiz arkadaşıyla birlikte kiraladığı 27 C 0693 plakalı otomobille, kayınpederi Halil Çakan’nın evine gitti.

BARIŞMAK İSTEMEYEN KAYINPEDERİNİ VE OĞLUNU VURDU

Evde kayınpederi Halil Çakan ile görüşen Muharrem Çakan, barışma isteğine olumsuz yanıt alınca yanındaki tüfekle rast gele ateş açtı. Taraflar arasında çıkan kavgada kayınpederi Halil Çakan ve kayınbiraderi Ali Çakan'ı tüfekle yaralayan Muharrem Çakan aracı bırakıp kaçtı.

Eşiyle barışmaya gittiği evde dehşet saçtı: 4 yaralı

EŞİNİ VE ANNESİNİ DARP ETTİLER

Olayda İkram Çakan ve annesi Zeynep Çakan ise sopayla dövülerek yaralandı. Aileden yaralanan 4 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtili. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alıp Muharrem Çakan ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Eşiyle barışmaya gittiği evde dehşet saçtı: 4 yaralı

Eşiyle barışmaya gittiği evde dehşet saçtı: 4 yaralı

Eşiyle barışmaya gittiği evde dehşet saçtı: 4 yaralı

Eşiyle barışmaya gittiği evde dehşet saçtı: 4 yaralı

Eşiyle barışmaya gittiği evde dehşet saçtı: 4 yaralı

Eşiyle barışmaya gittiği evde dehşet saçtı: 4 yaralı

Eşiyle barışmaya gittiği evde dehşet saçtı: 4 yaralı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

427
Akbank'ta büyük kriz

Akbank'ta büyük kriz

173
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

420
Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

525
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

227
Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

362
Mercedes'in İstanbul'daki defilesinde rezalet

Mercedes'in İstanbul'daki defilesinde rezalet

498
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM