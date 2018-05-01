Eşiyle görüşemeyince çatıya çıktı

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale etti.

31 yaşındaki C.A. tartışmanın ardından evi terk eden annesinin evine giden eşi ile görüşmek istedi. Eşiyle görüşemeyince apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen C.A. ikna edildi.

Ahmet Hakan, Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışının ardından Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğunu bu akşam yaptığı konuşmayla noktaladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine izin verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikalı diplomatların dünyanın her yerinde çıkarları için çalışması gerektiğini söyledi.

1 Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklaması günlerce beklenmişti. Konuyla ilgili konuşan Bülent Arınç "Bana fikrimi sorar diye bekledim, olmadı." dedi.

2 Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'ı ve teknik direktörlüğü bırakacağı yönünde çıkan haberlerin ardından harekete geçti.

3 Messi 1000. golünü attı Kariyeri boyunca 1116 kez sahaya çıkan Lionel Messi, tam 1000 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca yıldız, bu sezon attığı 32 golle krallıkta da zirvede yer alıyor.

4 Aykut Kocaman'ın Skrtel'in durumuna verdiği tepki Kasımpaşa mücadelesinde kafasına 5 dikiş atılan Martin Skrtel'in halini gören Aykut Kocaman "Ben hayatımda böyle yarık görmedim" dedi.

5 AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor 1 Mayıs'ın İstanbul'daki sembol binası olan ve pankart asmakta kullanılan AKM binası yeniden yapılmak üzere yıkılıyor.

6 Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile gerçekleşen barışçıl görüşmeler sonrası, adının Nobel Barış Ödülü için geçmesini yorumladı.