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Eski Adalet Bakanlığı çalışanına FETÖ kelepçesi

Meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandığı belirlenen eski Adalet Bakanlığı uzman yardımcısı tutuklandı.

29.06.2017 - 14:13
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Eski Adalet Bakanlığı çalışanına FETÖ kelepçesi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla eski Adalet Bakanlığı uzman yardımcısı Salih G. hakkında gözaltı kararı verildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

FETÖ KURUMLARINDA ÇALIŞTI, BYLOCK KULLANIYORDU

Kanun Hükmünde Kararname ile örgütle iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen Salih G'nin memur olmadan önce FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalıştığı ve cep telefonunda ByLock programının yüklü olduğu belirlendi.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, zanlının kullandığı cep telefonundaki ByLock yazışmaları içeriklerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü ve kimlerle irtibatlı olduğunun araştırıldığı kaydedildi.

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