taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.474
USD
3,6564
EURO
4,3046
ALTIN
151,88
PETR
57,7500

Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumu

Deniz Baykal'ın durumu stabil. Şu anda beyin ödemi olduğu, ateşinin düştüğü ve antibiyotiğe cevap verdiği öğrenildi.

17.10.2017 - 09:33
  1. Haberler
  2. Gündem

Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın sağlık durumu

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu;

"BEYİN ÖDEMİ VAR AMA İLERLEMESİ DURDU"

"Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil." bilgisini verdi.

AMELİYAT KARARLAŞTIRILMADI

Baykal'ın durumunda dün gece bir değişiklik olduğunu ve 12 saatte bir yapılması gereken tomografinin bu nedenle öne alındığını belirten İbiş, tetkik ve incelemeler sonucunda bir ameliyat kararlaştırılmadığını aktardı.

"OLUMSUZ GELİŞME YOK"

Deniz Baykal'ın bu sabah yapılan ilk muayenesinde durumunun iyi olduğunu vurgulayan İbiş, şu bilgileri verdi:

"Olumsuz bir gelişme yok. Tam tersi minimal de olsa olumlu gelişmeler var. Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü. Antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil."

İbiş, Baykal'ın durumunun takibine tomografi ile devam edileceğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı
"Kerkük'te güvenliğin temin edilmesi" operasyonu 24 saati doldurmadan tamamlandı. Türkmenler için tehlike şimdilik sona erdi.
Irak hükümeti Sincar'da kontrolü sağladı
Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, Şengal(Sincar)' a girdi. Peşmerge güçleri Şengal' den geri çekildi.
Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi
Şener, Ortadoğu'da herkese silah satarak hep kazanmak isteyen Amerika'nın oyununu Türkiye'nin bozduğunu söyledi.
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu
24 saat içerisinde aynı bölgede şehit düşen askerlerin sayısı 2'den 4'e yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

17
Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

53
Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

46
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

56
Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor

Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor

34
Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

266
İngiliz Times gazetesinin Kerkük analizi

İngiliz Times gazetesinin Kerkük analizi

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM