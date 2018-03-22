Eski DBP'li Şeyhmus Aydın'a 25 yıl hapis cezası isteniyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

Gizli tanık "Göktürk" iddianameye yansıyan ifadesinde, sanığın PKK terör örgütünün kırsal alandaki kadroları ve sorumlularıyla irtibatlı olduğunu öne sürdü.

Aydın'ın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarında 45 gün örgütsel eğitim aldığını iddia eden gizli tanık, sanığın PKK terör örgütünün yöneticileriyle ilişki içerisinde olması nedeniyle belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığını belirtti.

"Göktürk", Aydın'ın 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün kırsal alandaki kadrolarına eleman temininde bulunduğunu, bu dönemde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ayağından yaralandığını ve bir süre Antalya'da tedavi gördüğünü duyduğunu aktardı.

BELEDİYE İMKANLARININ PKK İÇİN KULLANILDIĞI İDDİASI

Aydın'ın belediye tarafından yapılan tüm ihalelerde yolsuzluk yaparak ihalelerin terör örgütü PKK yanlısı iş adamlarına verilmesini sağladığını belirten "Göktürk" şunları kaydetti:

"TERÖR ÖRGÜTÜNE MADDİ DESTEK"

"İş adamlarına ihale karşılığında yüklü miktarlarda para aktarımı yaptırarak terör örgütüne mali destek sağlamıştır.Bismil'de PKK adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların kırsala gidip gelmelerine maddi destek sağlayarak, gereken araçları belediye imkanlarını kullanarak sağlamaktadır.

"PKK'YA YARDIM İÇİN BELEDİYE ÇALIŞANLARINI GÖNDERDİ"

PKK terör örgütünün kırsaldaki örgüt mezarlıklarına, inşaat malzemesi, araç gereç ve inşaat işleri ile çevre düzenlemelerinde çalışmak üzere belediye çalışanlarını göndermektedir."

İddianamede, gizli tanığın, sanığın Bismil Belediyesine mal ve hizmet satın alımı yapılmış gibi göstererek belediyeye ait parayı terör örgütü PKK'ya aktardığı iddiası da yer aldı.

"ORGANİZASYON FAALİYETLERİNDE BULUNDU"

İddianamede şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüpheli, PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde terör örgütünün ideolojilerini benimseyerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün yöneticileriyle ilişkili ve irtibatlı olmuş, Bismil Belediyesinin imkanlarını kullanarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne maddi destek sağlamıştır. Şüphelinin Bismil ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinden bilgi sahibi olarak yönlendirme ve organizasyon faaliyetlerinde bulunduğu, bu suretle üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmaktadır."

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, sanık Şeyhmus Aydın'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 16 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.