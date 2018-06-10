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Eski ders kitapları geri dönüşüme gidiyor

Eskişehir'de karnesini alan öğrenciler, ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarını toplayarak geri dönüşüme gönderdi.

İHA | 10.06.2018 - 11:27..
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde karne alan öğrenciler, eğitim döneminin sona ermesiyle buruk bir mutluluk yaşadı.

Eğitim yılı boyunca okullarında kağıt atıkları ve eski ders kitaplarını toplayan öğrenciler, bunları geri dönüşüme kazandırarak hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlayacak.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Konuyla ilgili karne dağıtım töreninde açıklama yapan Kırka Atatürk İlkokulu Müdürü Murat Tetik, "2017-2018 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Öğrencilerimizle birlikte bir yılı geride bırakmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl boyunca kullanılan kitaplar, defterler ve geri dönüştürülebilecek gereçler okulumuzda toplanıyor. Geri dönüşüm, günümüzde çok önemli bir yere sahip. Dünyamızın daha yaşanabilir bir yer olması, geleceğe umutla bakabilmemiz için çocuklarımıza bunu erken yaşlarda aşılamamız gerekiyor. Okullarımızda da yıl boyunca birçok kağıt kullanılıyor ve çoğu yerde bunlar ne yazık ki çöpe gidiyor. Biz farkındalık oluşturmak, çevreye faydalı olmak adına böyle bir uygulama başlattık. Bunun herkese örnek olmasını temenni ediyoruz. Öğrencilerimiz de buna ilgi gösterdi ve bu mutluluk verici bir gelişme" dedi.

Eski ders kitapları geri dönüşüme gidiyor


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