Eski futbolcu Tümer Metin ve sevgilisinden cesur poz

Tümer Metin ve Gamze Topuz bir süredir birlikte. Çift birlikteliklerini saklamayarak her fırsatta mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

ALAÇATI'DAN BİR FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Çift, en son Alaçatı'daki evlerinden bir kare paylaşarak birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini ortaya koydu.

"GÜVENMEK NE DERİN BİR KELİME"

Tümer Metin, paylaştığı fotoğrafın altına "Güvenmek ne derin bir kelime, aşktan da öte" notunu düşerken, Gamze Topuz ise "Güvenebildiğin kadar seversin. Teslim olabildiğin kadar da ait" notunu yazdı.