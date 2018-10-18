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Eski hakime FETÖ üyeliğinden ceza

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ağır ceza hakimi Habip Atasoy'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA | 18.10.2018 - 16:17..
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Eski hakime FETÖ üyeliğinden ceza

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ağır ceza hakimi Habip Atasoy, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Atasoy ve avukatı katıldı.

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ, esasa ilişkin mütalaasında, Atasoy'un örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini, tanık beyanları doğrultusunda da Atasoy'un bilerek ve isteyerek FETÖ'nün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer aldığını belirtti.

Savcı Akdağ, sanık Atasoy'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mütalaaya karşı savunma yapan Atasoy, isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık Atasoy'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

7 YIL HAPİS CEZASI

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme heyeti, cezayı 9 yıla çıkardı ancak takdir hakkı kullanan heyet, cezayı 7 yıl 6 ay olarak belirledi.

Eski Bolu Ağır Ceza Hakimi olan Atasoy, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilerek 20 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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