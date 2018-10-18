1 Ljajic: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim F.Bahçe'yi ima ederek başka bir kulüpten de teklif aldığını söyleyen Adem Ljajic, "Ancak ben Türkiye'nin en büyük kulübünü tercih ettim" dedi.

2 Bahaettin Karakoç, son yolculuğuna uğurlandı Edebiyat camiasının sevilen isimleri arasında yer alan Şair ve Yazar Bahaettin Karakoç, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

3 Kadın öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı Ataşehir'de, kadın öğretmen yanlışlıkla fren yerine gaza basınca öğrencilerin arasına daldı. Kazada 2 öğrenci yaralandı.

4 CNN: Pompeo Selman'ı kral yapmamakla tehdit etti Riyad'da Veliaht Prens Selman ile de görüşen Mike Pompeo'nun, kapalı kapılar ardında Prens'i kral yapmamakla tehdit ettiği iddia edildi. İddianın sahibi CNN International.

5 Pakistan’da 13 kişi çığ altında kaldı Pakistan’ın Diamir bölgesinde çığ altında kalan 13 göçebe kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

6 Eski hakime FETÖ üyeliğinden ceza FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ağır ceza hakimi Habip Atasoy'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.