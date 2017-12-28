Eski telefonları yavaşlatan Apple'a 1 trilyon dolarlık dava

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Violetta Mailyan adlı kadın ve bir grup avukat, eski iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlatan ve insanları yeni iPhone modeli almak zorunda bırakan Apple'a 1 trilyon dolar değerinde tazminat davası açtı.

YENİ MODEL TELEFON ALMAYA MECBUR BIRAKIYOR

Mailyan, iPhone üreticisi Apple'ı, müşterilerine açıkça bilgi vermeyerek, dolandırıcılık ve haksız rekabet yapmakla suçluyor. Amerikalı kadın, Apple'ın kasten ürünlerinin performansını azaltarak müşterilerini yeni ürün almaya ittiğini söylüyor.

APPLE YAVAŞLATMAYI KABUL ETTİ

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan test sonuçları ve raporların ardından çıkan tartışmalar üzerine yapan Apple, eski model telefonları kasıtlı olarak yavaşlattıklarını kabul etse de bu yavaşlatmayı 'telefonların kullanım süresini uzatmak' için olduğunu iddia etmişti.

Eski iPhone modelleri zaman geçtikçe yavaşlamasının yeni iOS sürümünün cihaza ‘ağır’ gelmesinden değil, Apple'ın işlemci hızını azaltmasından dolayı olduğu ortaya çıkmış oldu.

PİL BİTİŞİNİ YAVAŞLATMAK İÇİN TELEFONU YAVAŞLATIYOR

Apple, Li-Ion pil yani Lityum İyon pil hücrelerinin ömürleri sınırlı olduğu için, güvenlik amacıyla iPhone pil kapasitesinin yüzde 80'in altına düşmesi durumunda işlemci hızını yavaşlatıyor. Apple'a göre; bunun amacı, telefonların rastgele kapanması ve şarjın hızlı bitmesini engellemek. Ancak bu durum sonucunda ise kullanıcılar yavaş bir telefonla karşı karşıya kalıyor.

9 DAVA AÇILDI, DAHASI GELİR

Şimdiye kadar Apple’a ‘telefon yavaşlatma’ sebebi ile açılan 9 dava açıldı. Bu sayının zaman içerisinde artması bekleniyor. Bununla birlikte Mailyan ve arkadaşlarının açtığı davada tazminat ücreti olan 999 milyar 999 milyon 999 bin dolar gerçekçi değil tepkisel olarak belirlenmiş bir miktar.