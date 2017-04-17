Eski Papa'nın bira keyfi

Alman delegasyon üyeleri eski Papa Benedikt'in yanına geleneksel kıyafetlerle geldi. Vatikan'da bira içerek mutlu pozlar verdiler.

598 YIL SONRA İSTİFA GELEN İSTİFA

19 Nisan 2005 tarihinde Katolik aleminin 265'inci papası olarak seçilen ve 16. Benedikt ismini alan Joseph Ratzinger, 11 Şubat 2013'te papalık görevinden ayrılacağını duyurarak büyük bir sürpriz yapmıştı. Bu istifa, Katolik aleminde 598 yıl sonra gelen bir istifa olarak tarihe geçmişti.

Dünya genelinde büyük şaşkınlığa yol açan istifa haberinin ardından 16. Benedikt'in Vatikan Bankası IOR'da yaşanan skandallar, 'Vatileaks' denilen köstebek skandalı ve kilise içindeki eşcinsel lobisi yüzünden istifa etmek durumunda kaldığı söylentileri yayılmıştı.

28 Şubat'ta görevinden resmen ayrılan Papa 16. Benedikt, 'Emerit' sıfatını alarak inzivaya çekilirken, halefini belirlemek üzere yapılan papalık seçiminde (Konklav) Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio seçilmişti. Kardinal Bergoglio da kendisine Franciscus ismini seçerek görevine başlamıştı.