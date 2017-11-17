taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.077
USD
3,8866
EURO
4,5870
ALTIN
160,67
PETR
61,7900

Eski polis, kaçak sigarayla yakalandı

Hatay'da kaçak sigarayla yakalanan kişinin, suça karıştığı için ihraç edilmiş eski bir polis olduğu öğrenildi.

17.11.2017 - 17:48
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hatay'da görev yaparken suça karıştığı için 2009'da meslekten ihraç edilen ve kaçakçılık suçundan aranan eski polis M.Ö., Kahramanmaraş'ta 4 bin 640 paket kaçak sigarayla yakalandı.

Eski polis, kaçak sigarayla yakalandı

SUÇA KARIŞTIĞI İÇİN İHRAÇ EDİLEN POLİS KAÇAK SİGARAYLA YAKALANDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Necip Fazıl Şehir Hastanesi yolunda bir otomobili durdurmak istedi ancak sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 51 yaşındaki İ.Ö. ile 45 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı. GBT sorguları yapılan şüphelilerden M.Ö.'nün 2009'da suça karıştığı için polislikten ihraç edildiği ve kaçaklılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Eski polis, kaçak sigarayla yakalandı

Eski polis, kaçak sigarayla yakalandı

Eski polis, kaçak sigarayla yakalandı

İlginizi Çekebilir
Kayıp genci öldürüp toprağa gömdüler
Eskişehir'de 4 yıl önce kayıp olarak aranan Burçin Kul'un bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Eski emniyet müdürlerine FETÖ'den hapis cezası
Edirne'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yargılanan eski emniyet müdürlerine 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Ölen genci bayıldıktan sonra da tekmelediler
Antalya'da geçen yıl dövüldükten sonra yol ortasına baygın bırakılıp üzerinden taksinin geçmesiyle can veren Mehmet Aydoğdu davası sürüyor.
16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Kocaeli merkezli operasyonda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 22 asker gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

295
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı

120
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

397
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

120
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki şişkinlik bitecek

312
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

124
NATO Türkiye'den resmen özür diledi

NATO Türkiye'den resmen özür diledi

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM