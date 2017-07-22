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Eski savcıdan ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı

ASELSAN soruşturmasını yürüten ve FETÖ'den tutuklanan eski savcı ifadesinde soruşturmayı FETÖ'nün engellediğini itiraf etti.

22.07.2017 - 05:18
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ASELSAN mühendislerinden Hüseyin Başbilen’in 7 Ağustos 2006’da boğazı ve bileği kesilmiş halde aracında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski savcı Murat Demir’in ifadesi ortaya çıktı.

Eski savcıdan ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı

Başbilen ile ilgili soruşturmayı 2011 yılında yürütmeye başladığını belirten Demir’in, ifadesinde FETÖ’yü suçladığı belirlendi.

"AKTİF ŞEKİLDE ÇALIŞIRKEN TAYİNİM ÇIKTI"

Demir ifadesinde özetle şöyle dedi: “ASELSAN’da çalışan mühendislerin ölümü ile ilgili soruşturmayı 2011 yılından itibaren yürütmeye başladım. Bu dosyada, ölen mühendis Hüseyin Başbilen’in intihar etmiş olamayacağına dair raporu dosyaya koydurdum. Yine Hüseyin Başbilen’le ilgili Adli Tıp’tan rapor talep edip bu raporun dosyaya girmesini sağladım. Bu dosya ile ilgili aktif şekilde çalışırken tayinim çıktı. Dosya elimden alındı. Bu dosyada bazı şüpheli durumların ortaya çıkmasının engellenmesi için tayinimin çıkartıldığını düşünüyorum. Bu tayinimde yine FETÖ örgütünün mensuplarının rolü olduğunu düşünüyorum.”

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