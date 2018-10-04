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Eski yengesinin parasını çalan hırsız 2 saatte yakalandı

Aydın’da bir kişi abisinin eski eşinin arabasını 5 kilometre takip ederek otomobilin camlarını kırıp çantadaki 50 bin TL’yi alarak kaçtı.

İHA | 04.10.2018 - 20:54..
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38 yaşındaki Muzaffer B. abisinin eski eşi olan S.B’yi Acarlar Mahallesinden takip etmeye başladı. Otomobille İstiklal Mahallesine gelen S.B. kısa bir süre otomobilden ayrılarak bir işyerine gitti.

Bu sırada başka bir otomobile eski yengesini takipte olan Muzaffer B. etrafı gözetledikten sonra otomobilin yanına gelerek sert bir cisimle camı kırarak, içerisinde 50 bin TL olan çantayı alarak kaçtı.

2 SAATTE YAKALANDI

S.B otomobilinin yanına geldiğinde camının kırıldığını ve çantasının çalındığını görünce polise haber verdi. Harekete geçen polis güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık zanlısının gittiği evi buldu. 2 saat içinde hırsızı çaldığı parayla birlikte yakalayan polis ekipleri parayı sahibine teslim etti. Muzaffer B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eski yengesinin parasını çalan hırsız 2 saatte yakalandı

Eski yengesinin parasını çalan hırsız 2 saatte yakalandı

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