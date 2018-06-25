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Eskişehir'de en fazla vekil AK Parti'nin

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı'nın etkili seçim çalışmaları meyvesini verdi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 16:53..
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Türkiye, katılımın yüksek olduğu 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde seçimini yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırken; AK Parti ise 1. çıkan parti oldu.

ESKİŞEHİR'İN TÜM İLÇELERİ AK PARTİ DEDİ

Eskişehir'de AK Parti'nin birinci sıra adayı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın liderliğinde çalışan ekip kentin tüm ilçelerinden en fazla oyu alan parti oldu.

EN ÇOK VEKİL AK PARTİ'DEN

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, CHP'den Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, İyi Parti'den Arslan Kabukcuoğlu, MHP'den de Metin Nurullah Sazak Eskişehir'den TBMM'ye girmeye hak kazanan isimler oldu.

Eskişehir'de en fazla vekil AK Parti'nin

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