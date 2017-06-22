Eskişehir'de FETÖ sanıklarına ceza yağdı

2. Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Farklı açılardan kameralarla kayıt altına alınan duruşmada, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
SON SÖZLERİ SORULDU
Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan 4'üne 10 yıl 6'şar ay, 19'una 9'ar yıl, 14'üne 7 yıl 6'şar ay, 15'ine de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Sanıklardan 13'ünün beraatına karar veren mahkeme heyeti, belgelerinde eksiklik bulunan 15 sanığın dosyalarının ise ayrılmasına hükmetti. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında eylül ayında 80 öğretmen gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 42'si tutuklanmış, davanın ilerleyen aşamalarında tutuklu sayısı 30'a düşmüştü.