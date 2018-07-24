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Eskişehir'de fırtına ağaçları devirdi

Eskişehir'de aniden bastıran yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

İHA | 24.07.2018 - 14:50..
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Eskişehir'de öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur ve fırtına, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

SICAK HAVALARIN ARDINDAN FIRTINA KENDİNİ GÖSTERDİ

Günlerdir süren sıcak havaların ardından gelen yağmur sonrasında vatandaşların bazıları aldırış etmeden yollarına devam etti. Bazı vatandaşlar ise dükkan ve tramvay duraklarına sığındı.

Eskişehir'de fırtına ağaçları devirdi

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kısa sürede Eskişehir’in merkezindeki sokaklarda su birikintilerinin oluşurken, fırtına sebebiyle devrilen ağaçlar ve kırılan dallar, araçlara zarar verdi.

Park halinde olan bir aracın üzerine devrilen ağaç dalları, otomobilin camlarını kırarken maddi hasar oluşturdu.

Aracın içinde ve sokakta insan olmaması da adeta bir faciayı önledi.

Öte yandan kentin bazı noktalarında evlere sular girdiği öğrenildi.

Eskişehir'de fırtına ağaçları devirdi

Eskişehir'de fırtına ağaçları devirdi

Eskişehir'de fırtına ağaçları devirdi

Eskişehir'de fırtına ağaçları devirdi

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