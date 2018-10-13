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Eskişehir'de gasp operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir'de 6 çocuğun cep telefonunu, parasını ve kişisel eşyalarını bıçak zoruyla gasbettikleri iddia edilen 3 genç ile cep telefonlarını satın alan kişi yakalandı.

AA | 13.10.2018 - 11:27..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir haftada 6 çocuğun cep telefonunun, parasının ve kişisel eşyalarının kent merkezinde bıçak zoruyla gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

DİZİ DÖVMELERİ YAPTIRMIŞLAR

Ekipler, yaptıkları araştırma ve mağdurların verdiği ifadeler sonucunda, şüphelilerin vücutlarına "Çukur" dizisinde kullanılan işaretlerin dövmelerini yaptırdıklarını belirledi.

Eskişehir'de gasp operasyonu: 4 gözaltı

4 GÖZALTI

Polis, şüpheliler S.B. (15), B.S. (17) ve Ö.A. (14) ile gasbedilen cep telefonlarını satın alan H.U'yu ikametlerinde gözaltına aldı.

Eskişehir'de gasp operasyonu: 4 gözaltı

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