Eskişehir'de gasp operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir haftada 6 çocuğun cep telefonunun, parasının ve kişisel eşyalarının kent merkezinde bıçak zoruyla gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.
DİZİ DÖVMELERİ YAPTIRMIŞLAR
Ekipler, yaptıkları araştırma ve mağdurların verdiği ifadeler sonucunda, şüphelilerin vücutlarına "Çukur" dizisinde kullanılan işaretlerin dövmelerini yaptırdıklarını belirledi.
4 GÖZALTI
Polis, şüpheliler S.B. (15), B.S. (17) ve Ö.A. (14) ile gasbedilen cep telefonlarını satın alan H.U'yu ikametlerinde gözaltına aldı.