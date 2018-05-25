taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7271
EURO
5,5151
ALTIN
198,03
PETR
76,3700

Eskişehir ve Manisa'da su baskınları

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle iki kentin bazı noktalarında göletler oluştu, sürücüler yolda mahsur kaldı.

İHA | 25.05.2018 - 22:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İftara 1 saat kala etkisini arttıran yağmur hem araçlara hem de vatandaşlara geçit vermedi. Eskişehir-Ankara yolu üzeri organize sanayi alt geçidinde bulunan kavşakta, sağanak yağış adeta büyük bir göl oluşturdu. Yaklaşık yarım metrelik suyun biriktiği kavşakta tır, kamyonet ve arabalardan oluşan yaklaşık 10 araç mahsur kaldı.

Araçları su alarak yolda kalan insanlar, bozulan arabalarını çekici ya da iş makinesi yardımıyla sudan çıkardı. Ayrıca bazı vatandaşlar ise, araçlarını el birliğine iterek sudan kurtardı. Olay yerine intikal eden Eskişehir İtfaiye ekipleri ise, biriken suyun tahliyesi için çalışmalar yaptı.

Eskişehir ve Manisa'da su baskınları

VATANDAŞLAR ÇARESİZ KALDI

Yağmurda aracı bozulan Salim Kaya, “Sağanak yağmura yakalandık. Araba çalışmadı. Kontak yapa yapa kenara kadar getirdim” ifadelerini kullandı.

Yolda mahsur kalan Mehmet isimli bir vatandaş ise, olay anını anlatarak, “Organize tarafından gelen yağmur, yukarıdan aşağıya doğru geldiği için anayol komple su içinde kaldı. Yol su içinde kalınca birçok araç yolda kaldı. Çekici sayesinde buraya kadar geldik. Bunlar hep altyapının eksikliği” dedi.

MANİSA

Salihli'de gündüz saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren sağanak ve dolu cadde  ile sokakları göle çevirirken, ev ve iş yelerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak sonrası araçlar göle gönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla birlikte Gaziler, Eskicami ve Kocaçeşme mahallelerinde çok sayıda ev ve işyerini su basarken, tıkanan mazgalları itfaiye ekipleri açarak biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan köprülü kavşak çalışması nedeniyle İzmir'den Ankara yönüne giden araçlar, Gaziler Mahallesi'nde göle dönen yolda zor anlar yaşadı.

Eskişehir ve Manisa'da su baskınları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

218
Suriyeliler Türk devletine minnettar

Suriyeliler Türk devletine minnettar

413
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

288
Unutulmayan seçim müzikleri

Unutulmayan seçim müzikleri

42
Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

120
Tatlıses: Bana makamların en büyüğü bahşedildi

Tatlıses: Bana makamların en büyüğü bahşedildi

188
Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94