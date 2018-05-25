Eskişehir ve Manisa'da su baskınları

İftara 1 saat kala etkisini arttıran yağmur hem araçlara hem de vatandaşlara geçit vermedi. Eskişehir-Ankara yolu üzeri organize sanayi alt geçidinde bulunan kavşakta, sağanak yağış adeta büyük bir göl oluşturdu. Yaklaşık yarım metrelik suyun biriktiği kavşakta tır, kamyonet ve arabalardan oluşan yaklaşık 10 araç mahsur kaldı.

Araçları su alarak yolda kalan insanlar, bozulan arabalarını çekici ya da iş makinesi yardımıyla sudan çıkardı. Ayrıca bazı vatandaşlar ise, araçlarını el birliğine iterek sudan kurtardı. Olay yerine intikal eden Eskişehir İtfaiye ekipleri ise, biriken suyun tahliyesi için çalışmalar yaptı.

VATANDAŞLAR ÇARESİZ KALDI

Yağmurda aracı bozulan Salim Kaya, “Sağanak yağmura yakalandık. Araba çalışmadı. Kontak yapa yapa kenara kadar getirdim” ifadelerini kullandı.

Yolda mahsur kalan Mehmet isimli bir vatandaş ise, olay anını anlatarak, “Organize tarafından gelen yağmur, yukarıdan aşağıya doğru geldiği için anayol komple su içinde kaldı. Yol su içinde kalınca birçok araç yolda kaldı. Çekici sayesinde buraya kadar geldik. Bunlar hep altyapının eksikliği” dedi.

MANİSA

Salihli'de gündüz saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren sağanak ve dolu cadde ile sokakları göle çevirirken, ev ve iş yelerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak sonrası araçlar göle gönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla birlikte Gaziler, Eskicami ve Kocaçeşme mahallelerinde çok sayıda ev ve işyerini su basarken, tıkanan mazgalları itfaiye ekipleri açarak biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan köprülü kavşak çalışması nedeniyle İzmir'den Ankara yönüne giden araçlar, Gaziler Mahallesi'nde göle dönen yolda zor anlar yaşadı.