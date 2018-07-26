Eskişehir'de sel

Yoğun yağış Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Taşlık-Sarayören mahalleleri arası devlet karayolunda sele sebep oldu.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve akabinde meydana gelen dolu ulaşımı aksatıyor.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Çevreden inen toprak ve su akıntılarıyla birlikte karayolu bir süre tamamen ulaşıma kapandı. Yolda kalan sürücüler ise araçlarından inerek yardım bekledi. Bazı araçların mahsur kaldığı yolda Karayolu, Seyitgazi Belediyesi ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı.

BİR SAAT SONRA SEL SULARI ÇEKİLDİ

Yaklaşık bir saat kapanan yolda sel sularının kısmen çekilmesiyle ulaşım, polis ve diğer ekipler tarafından kontrollü olarak tekrar açıldı. Bazı evlerin sular altında kalmasına da sebep olan bölgedeki yağış sürüyor.



