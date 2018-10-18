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Esnaf, bıçaklı zanlıyı durdurmak için ölümü göze aldı

Kayseri’de kavgaya karıştıktan sonra kaçan zanlının, kendisini engellemeye çalışan esnafa bıçakla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 18.10.2018 - 11:42..
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Melikgazi ilçesine bağlı Kazancılar Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, kavgaya karıştıktan sonra kaçan bir zanlıyı çevredeki esnaflar yakalamaya çalıştı.

Zanlı, yakalanacağını anladığı sırada kazağının altında sakladığı bıçağı çıkararak kendisini tutan esnaflara salladı. Bu sırada bir esnaf, boynuna ve kafasına gelen bıçak darbelerinden şans eseri kurtuldu.

Kavgayı gören polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alarak haklarında işlem başlattı.

Esnaf, bıçaklı zanlıyı durdurmak için ölümü göze aldı

Esnaf, bıçaklı zanlıyı durdurmak için ölümü göze aldı ViDEO

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlarda, kavgadan kaçan zanlı esnaflar tarafından yakalanıyor. Zanlı kazağının altından çıkardığı bıçağı rastgele sallıyor. Bu sırada siyah tişörtlü esnaf boynuna ve kafasına gelen bıçak darbelerinden şans eseri kurtuluyor. Zanlı kavganın sonunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.

Esnaf, bıçaklı zanlıyı durdurmak için ölümü göze aldı



Esnaf, bıçaklı zanlıyı durdurmak için ölümü göze aldı

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