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ESOGÜ Rektör Vekili Şenocak görevine başladı

YÖK tarafından vekaleten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak görevine başladı.

AA | 14.04.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Eğitim

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen’in, 5 Nisan'da araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın Eğitim Fakültesi'nde 3'ü akademisyen 4 kişiyi silahla öldürmesinin ardından 11 Nisan'da soruşturmanın selameti için istifa etmesiyle boşalan bu göreve vekaleten atanan Şenocak, Eskişehir'e geldi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Şenocak, YÖK tarafından vekaleten atandığı görevine başladı. Araştırma görevlisi Volkan Bayar, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla iki şarjör kullanıp, 23 el ateş ederek öldürmüştü.

ESOGÜ Rektör Vekili Şenocak görevine başladı

VEKALATEN ATANDI

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B., gözaltına alınmıştı. Volkan Bayar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakılmıştı.

ESOGÜ Rektör Vekili Şenocak görevine başladı

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, soruşturmanın selameti için önceki gün görevinden istifa etmişti. Gönen'in de dün hazır bulunduğu toplantıda YÖK tarafından ESOGÜ Rektörlüğüne vekaleten Kemal Şenocak atanmıştı.

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