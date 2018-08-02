Eşrefoğlu Camisi için UNESCO çalışmalarında sona gelindi

Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Cami ve Külliyesi'nin, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nden kalıcı listeye girmesi yönünde yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olan Eşrefoğlu Cami, anıtsal taç kapısı, mihrap ve minberi, üstün ahşap ve çini işçiliği ile Selçuklu mimarisinin en güzel örnekleri arasında gösteriliyor.

İLK GÜNDEN BERİ HİÇ DEĞİŞTİRİLMEDİ

Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından 1296-1299 yıllarında yaptırıldığı için bu isimle anılan cami, inanılmaz incelikte geometrik şekiller ve bitkisel bezemelerle kaplı minberi, renkli kalem işi süslemelere sahip tavanı ve konsollardaki kök boyalı motifleri ile dikkati çekiyor.

Birisi taç kapısı ve iki tahliye kapısı olmak üzere 3 kapısı, 35 penceresi olan camide 47 ahşap direk, tavanında ise 480 adet tali kiriş bulunuyor. Beyşehir Gölü'nün karşı tarafındaki Anamas Dağları'ndan getirilen sedir ağaçlarının 5-6 ay gölde ıslatılıp, fırınlanmasının ardından adeta betonlaşmasıyla elde edilen sütun ve kirişler, bu sayede ilk günden beri hiç değiştirilmeden camiyi ayakta tutuyor.

CAMİDEKİ ÇUKURUN SIRRI

Ortasında yer alan "karlık" denilen havuza çatıdaki karların doldurulmasıyla ortamın nemlendirildiği ve bu sayede sütunların çatlayıp kurumasının engellendiği 719 yıllık cami, bu özelliği ile diğer camilerden ayrılıyor.

Damdaki karın, açık alandan aşağıdaki havuza kürenmesiyle oluşan nem dengesinin, sedir sütunların uzun süre ayakta kalmasını sağladığı camide, bu havuza günümüzde kar doldurulmuyor.

Ancak tavana yapılan kumandalı sistemle cami yine havalandırılıyor. Geçmişte, biriken kar ve buzun halka da dağıtıldığı havuzun, ayrıca camiyi serin tutarak, klima görevini de yerine getirdiği belirtiliyor.

İlk girişte insanı etkileyen anıtsal taç kapısı, üstün ahşap ve çini işçiliğiyle Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden Eşrefoğlu Cami, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında yer alıyor. Çivi ve tutkal kullanılmadan yapılmış eşsiz minberi, tamamı çini kaplama mihrabı ile dikkati çeken cami, ziyarete gelenlerde hayranlık uyandırıyor.