Estetik sevdası Çinli 3 kadına pahalıya patladı

Çinli kadınlar, ülkelerindeki 1 hafta süren 'Golden Week' tatilini fırsat bilerek Güney Kore'ye estetik ameliyat olmaya gitti.

PASAPORT KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİLER

Ancak ameliyat sonrasında yüzleri şiştiği için pasaportlarındaki fotoğrafa benzemeyen genç kadınlar, Güney Kore havaalanında pasaport kontrolünden geçemedi ve göçmen bürosu tarafından sorguya alındı.

Sorgu sırasınrda yüzlerinde bandajlar ve ellerinde pasaportlarıyla yetkililere bakan üç genç kadının fotoğarfı sosyal medyada hızla yayıldı.

​Güney Kore, estetik cerrahi alanında bölgenin geri kalanına göre sunduğu uygun fiyatlar ve promosyonlarla, estetik ameliyat olmak isteyenler açısından bir cazibe merkezi teşkil ediyor.