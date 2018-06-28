Et yiyen örümceğe karşı alarma geçildi

Bilecik’te ilk kez görülen ve çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşadığı belirtilen örümcek ile ilgili Bozüyük Belediyesi veteriner ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunabilme olasılığı yüksek alanlarda ilaçlama çalışması başlatıldı.

ÖLÜMCÜL TEHLİKESİ YOK

Yaklaşık olarak 1 metre zıplayabilen ve ısırdığı takdirde büyük bir acıya neden olan örümceğin insanlar için hayati tehlike oluşturmadığı kaydedildi. Belediye ekipleri konu ile ilgili olarak örümceğin görülmesi halinde kendilerine bilgi verilmesi konusunda vatandaşların duyarlı olmalarını talep ettiler.

Et yiyen örümcek Bilecik'te görüldü VİDEO