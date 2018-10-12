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Etiyopya'da Barış Bakanlığı kuruluyor

Etiyopya, ülkedeki farklı etnik ve siyasi gruplar arasındaki uzlaşının sağlanabilmesi için Barış Bakanlığı kurma kararı aldı.

AA | 12.10.2018 - 02:26..
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Etiyopya Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Fitsum Arega, yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun ülkede huzurun ve uzlaşının sağlanmasına yardımcı olması için Barış Bakanlığı adında yeni bir bakanlık kurulması kararı alındığını duyurdu.

Kabinenin ayrıca 28 olan bakanlık sayısını 20'ye düşürme kararı aldığını belirten Arega, bazı bakanlıkların birleştirileceğini kaydetti.

Başbakan Abiy Ahmed'in nisan ayında göreve başlamasıyla etnik çatışmaların şiddetlendiği ülkede, şimdiye kadar yüzlerce insan hayatını kaybederken, sadece 2018'in ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yerinden oldu.

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