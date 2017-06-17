Etiyopya'da bin yıllık kayıp şehir bulundu

Çalışmayı yürüten arkeoloji ekibince yapılan yazılı açıklamada, keşfin 10. ve 15. yüzyıl arasında ülkede İslam'ın varlığına ve uluslararası ticaretin kökenlerine dair yeni önemli bilgiler verdiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin başkenti Addis Ababa’dan 300 kilometre uzaklıkta yer alan Harla’daki kazıda, 12. yüzyıla ait bir caminin ve mezar taşlarının bulunduğu belirtilirken, 13. yüzyıl Mısırına ait bronz ve gümüş paralarında da ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Arkeologlar, caminin mimarisinin Güney Tanzanya ile Somaliland’dekilerle benzerlik taşıdığını ve bunun Afrika’daki İslami topluluklar arasındaki bağlantıyı da gösterdiğini belirtti.

Kazıyı yürüten ekibin lideri Exeter Üniversitesi Arap ve İslami Çalışmalar Enstitüsü Profesörü Timothy Insoll, "Bulduğumuz şeyler, bu alanın bölgedeki ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Şehir zengin ve kozmopolit bir merkezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgunun Doğu Etiyopya’nın yüzyıllar öncesinde Körfez, Mısır ve Hindistan’la sıkı bağları bulunduğunu ortaya koyduğunu aktaran Insoll, keşfin ayrıca zanaatkarların dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan topluluklarla nasıl ticaret yaptığını da aydınlattığını vurguladı.

Kazı sırasında bulunanlar arasında Madagaskar, Maldivler, Çin ve Yemen'den geldiği belirlenen takılar ve çanak çömlekler de var.

Etiyopya Kültürel Mirası Araştırma ve Koruma Otoritesi’yle iki yıl boyunca sürdürülen araştırmadaki bazı parçaların Addis Ababa’daki ulusal müzede sergilenmesi planlanıyor.