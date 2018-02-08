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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 oldu

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 oldu.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 10:01..
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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 oldu

TSK'dan 20. gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yapılan son açıklamada 1028 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

"1028 OLDU"

TSK'dan yapılan açıklamada; "“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 08 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." denildi.

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